La prima della classe al ’Patrignani’. I Kiwi se la vedono con Verona

La Fiorini Pesaro Rugby riparte dalla capolista. Dopo una domenica di pausa per i kiwi giallorossi è tempo di tornare in campo per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A. Al Toti Patrignani oggi alle 14,30 arriva la prima della classe Verona. "Una sfida che sulla carta ci vede sfavoriti, ma questo per noi deve essere uno stimolo". Il mediano di mischia giallorosso Nicola Boccarossa suona la carica. La formazione veneta è prima, imbattuta con 56 punti. I pesaresi sono invece all’8° gradino con 21 punti, a pari merito con Villorba e Casale. All’andata, sul campo di Verona, la sfida è terminata per 40-3 a favore dei veneti. "Non abbiamo niente da perdere. Possiamo giocare tranquilli, sempre ricordando di avere di fronte una squadra che lotta per fare il salto di categoria. Dovremo essere assolutamente concentrati, fare attenzione alla disciplina, che ci ha penalizzati in svariate occasioni, e poi vogliamo rifarci dalla sconfitta di Petrarca, che pesa sia sul tabellino che sul morale". Boccarossa continua: "Dovremo stare più attenti del solito, specialmente con la disciplina. Non possiamo concedergli calci di punizione che possono sfruttare per entrare nei nostri 22 metri e metterci in difficoltà. La formazione di Verona è composta di giocatori grossi e pesanti, e sanno giocare. Sarà dura, dobbiamo cercare di concedere il meno possibile e imporre il nostro gioco. Non siamo lì per fargli fare la partita e regalargli 5 punti facili".

