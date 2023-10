"La Regione deve crederci di più". E agli albergatori: "Occhio ai prezzi"

Servono soldi, per centrare l’obiettivo di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Il duetto del sindaco Matteo Ricci con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca è stato pregnante. Il governatore campano, ieri, è stato tra i relatori degli Stati generali del Turismo, tenutisi ieri nel salone del World Alpitour center, vicino l’Obi, a Pesaro. De Luca è intervenuto, collegandosi in videoconferenza per testimoniare l’esperienza di Procida, Capitale della cultura 2022. Dopo aver fatto i migliori auspici, De Luca ha risposto alla domanda del sindaco Ricci, interessato a sapere quanti soldi avesse messo la Regione Campania per sostenere Procida 2022: "15milioni di euro".

A quel punto al sindaco di Pesaro è partito il messaggio – "senza polemiche" a suo dire – rivolto ad Acquaroli il quale, per ora "ha stanziato 500mila euro e dovrebbe darne altri 500mila". Per dirla con un proverbio, tra quelli cari al sindaco Ucchielli che tra l’altro era presente insieme a tanti dei 50 sindaci coinvolti nell’anno della Capitale – Ricci ha detto a suocera perché nuora intenda. E cioè? "Il 2024 sarà un anno grandioso e stiamo lavorando tutti al massimo perché siamo consapevoli che è un treno che passa una sola volta – ha spiegato Ricci -. Abbiamo già stretto partnership con diverse aziende del territorio, ma questo è il momento di passare dalla “disponibilità di massima” alla “chiusura dei contratti”, perché il programma sarà più ricco anche in base alle risorse che arriveranno in questi due ultimi mesi". Ricci ha ricordato le risorse, ad oggi certe: "Un milione dallo Stato, oltre 4 milioni dal Comune di Pesaro, ai quali si aggiungeranno gli sponsor privati e la Regione Marche. Questa ad oggi ha stanziato 500mila euro: sono fiducioso possano arrivarne altrettanti. In generale, spero che la Regione creda di più nel progetto di Pesaro 2024: i benefici possono essere grandi per tutto il territorio".

A dare i risultati, riguardo Procida è stato Agostino Riitano, direttore artistico di Pesaro 2024 ed ex direttore artistico di Procida 2022: "Più 140% di presenze sull’isola di Procida– ha detto Riitano – per un valore economico generato di 34 milioni di euro". Numeri che sono stati confermati da De Luca, il quale ha detto di aver investito 3 milioni per migliorare la logisitca di una isola che non è più "la cenerentola delle isole flegree". Abbastanza per far ribadire il concetto, caro a Ricci: "Bergamo e Brescia hanno raccolto 21 milioni di euro di sponsor privati – osserva –: non dico di replicare, ma almeno di crederci. Ringrazio quanti stanno dando il loro contributo: la Carisp, Ratti, Hera, Lindbergh ...".

Poi Ricci ha fatto un appello agli albergatori: "Dobbiamo farci trovare pronti, ma vi chiedo di non esagerare con l’aumento dei prezzi e non inflazionarli solo perché siamo Capitale Italiana della Cultura, rischia di essere controproducente, quindi serve equilibrio. Nel 2024 la città deve fare bella figura, per avere un ritorno moltiplicatore negli anni successivi". Una strigliata che non è piaciuta tantissimo agli addetti ai lavori, presenti. Il vicesindaco Vimini ha ripreso il concetto: "In termini di programmazione degli eventi – ha osservato Vimini – fa molta differenza vedersi arrivare le risorse ora piuttosto che febbraio: il programma potrà essere ampio e ricco a fronte di risorse certe. Se da una parte chiediamo agli albergatori di tenere i prezzi all’altezza delle aspettative dall’altra chiediamo alla Regione di aiutare gli albergatori rispetto gli investimenti in termini di ristrutturazioni, sbloccando il bando fermo dall’inizio del mandato"

Solidea Vitali Rosati