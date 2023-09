La reliquia di Padre Pio a Candelara

La comunità parrocchiale di Candelara e S.Maria dell’Arzilla domani celebrano la Festa di S.Eurosia, festa antica che ricorda che i frutti del lavoro non sono scontati, ma sempre dono.

"Per l’occasione – si legge in una nota della parrocchia – un evento eccezionale toccherà Candelara e l’Arzilla: la reliquia di San Padre Pio direttamente da S. Giovanni e dal convento dei Capuccini al Santuario della Madonna della Misericordia all’Arzilla per la anta messa dei Nonni e del Malato con Unzione degli Infermi ed imposizione della reliquia ai malati presenti, alle ore 17.00".

Lo stesso san Padre Pio volle come luogo di preghiera per i suoi Figli Spirituali la Chiesa della Madonna della Misericordia all’Arzilla. Dalle ore 16.00 le reliquie del santo francescano saranno a disposizione dei fedeli.

Poi, dalle ore 18.00, verrano traslate presso l’oratorio di Candelara – essendo ancora chiusa la Pieve per il terremoto – e poi portate in processione alle 20.45. Terminata la processione alle ore 21.30, verrà inaugurata la Statua di san Padre Pio con la benedizione di Padre Carlo Maria Laborde, superiore del convento di Pietrelcina, e padre Marzio Calletti dei Capuccini di Pesaro. A seguire buffet per tutti e la banda di Candelara con i balletti folkloristici.