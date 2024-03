La serie A2 torna al girone unico con 20 squadre. Due stranieri e tanti italiani come negli anni ’80 La Serie A2 si prepara a una nuova stagione con 20 squadre nel girone unico. Si torna alla regular-season lunga e alle promozioni dirette e playoff. Restano due stranieri per squadra e nessun comunitario aggiunto. Un campionato che valorizza talenti italiani e offre opportunità ai giovani. Grandi città e tradizioni cestistiche si uniscono per una stagione avvincente.