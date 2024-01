La simpatica vecchina grande protagonista del “Beffy Day“

La befana volerà fino ad Auditore già dalla sera del 5 gennaio per poi esibirsi in acrobazie dal pomeriggio del 6. È stata presentata in Regione la seconda edizione del “Beffy Day“: l’evento è dedicato ai più piccoli e inizierà alle 14,30 con musica, spettacoli, giochi di animazione, laboratori, stand gastronomici, mercatini e una lotteria speciale nel centro storico del paese. Le vere protagoniste saranno loro, le befane acrobate che arriveranno volteggiando in aria o sulla cima dei trampoli.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Sassocorvaro-Auditore, dal comitato cittadino Auditorium e dalla Proloco di Casinina, è stata presentata con il consigliere regionale Giacomo Rossi, Nicola Montanari, delegato dal sindaco Daniele Grossi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, della responsabile dell’associazione Clelia Nucci e il presidente della Proloco Ruggero Santi.

"Oggi presentiamo un’iniziativa che porta gioia, soprattutto ai più piccoli – ha premesso Rossi – ma siamo tutti colpiti e rattristati dal tragico incidente avvenuto nel nostro territorio. Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle quattro vittime e ai loro cari. L’appuntamento del 6 gennaio – prosegue – valorizza questo piccolo borgo nel cuore del Montefeltro, perfetto per ospitare la discesa delle befane dalla sua torre. E’ una festa giovane, al secondo anno di vita, pensata per i più piccoli, che si integra con le tante iniziative proposte negli altri borghi della provincia".

Il “Beffy Day“ chiuderà la rassegna di eventi organizzata dal Comune, avviata lo scorso 8 dicembre con oltre venti iniziative. Ad accogliere i bambini nel centro storico di Auditore ci saranno le befane sui trampoli di Schieti di Urbino e sulla cima della torre, con l’arrivo della sera, si esibiranno le befane acrobate. "Quest’anno ci sarà anche una speciale lotteria per i bambini". Dentro le mura del borgo, stand gastronomici, mercatino, laboratori creativi.

fra. pier.