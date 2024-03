La Società del Soldo sempre solidale. Anche quest’anno aiuto alle famiglie in crisi

La Società del Soldo riprende le proprie attività in vista di un 2024 che il consiglio direttivo definisce "ricco di stimoli e nuove idee", ripartendo da ciò che ne rappresenta la prima missione: la solidarietà. Durante l’inverno, i ricavi di tutte le iniziative del 2023 sono stati destinati a famiglie residenti a Urbino che sono in stato di bisogno, individuate in collaborazione con l’ufficio Politiche sociali del Comune.

Dopo un’attenta analisi, sono stati scelti sei nuclei a cui consegnare buoni spesa alimentari da 500 euro ciascuno, utilizzabili per necessità primarie. "Per quanto riguarda gli urbinati, in questi anni non abbiamo notato né un aumento, né un calo della quota di cittadini che versa in condizioni di difficoltà – spiega il presidente della Società del soldo, Roberto Burani –. Piuttosto, c’è una sorta di zoccolo duro, chiamiamolo così, di residenti in stato di bisogno, che resta costante nel tempo. Lo vediamo sia tramite il passaparola, sia tramite il confronto con l’Ufficio politiche sociali: non abbiamo mai difficoltà a individuare queste famiglie, ogni volta che dobbiamo consegnare i buoni spesa. Potrebbe anche trattarsi di una percentuale bassa, fatico a quantificarla con precisione, però c’è un gruppo definito di queste persone che resta in stato di bisogno. Per fortuna non cresce, ma neanche diminuisce". La Società del soldo è un ente morale nato a metà ‘800 ed è il più antico sodalizio di Urbino. Fondata con la prerogativa di mutuo soccorso per i bisognosi e soprattutto per gli anziani poveri e ammalati, negli ultimi anni si è caratterizzata per la tutela della terza età in genere. Le sue iniziative sono indirizzate all’organizzazione del tempo libero degli anziani, oltre che a donazioni anonime a famiglie bisognose, e finanziate tramite l’iscrizione annuale dei soci, le donazioni di privati ed enti e i proventi delle manifestazioni, in cui, con proprie attrezzature, allestisce stand gastronomici e di intrattenimento, anche grazie a un connubio fra giovani volenterosi e adulti legati all’associazione da anni.

Il primo evento del 2024 sarà il pranzo di tesseramento, domenica 21 aprile, al ristorante dell’hotel La Meridiana. In estate ci saranno la gita sociale, a giugno, e il tradizionale appuntamento con la Festa dei Cappuccini, ad agosto. È già possibile iscriversi al pranzo di aprile o tesserarsi all’associazione, contattando il presidente al 328 9137113. Le attività in programma si possono vedere su Facebook "Ente morale Società del soldo".

Nicola Petricca