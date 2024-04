La ’Stanza dei francobolli’ e molto altro: ecco quando è possibile ammirarli

E’ stato stilato, a San Lorenzo in Campo, il calendario di apertura 2024 della ‘Stanza dei Francobolli’, del Museo Etnografico Africano e del Museo Archeologico del Territorio di Suasa. Un calendario che va ad unirsi alle visite su prenotazioni, possibili tutto l’anno chiamando in Comune o all’ufficio Iat gestito dalla Pro Loco. La ‘Stanza dei Francobolli’ (in foto) è rappresentata da 45 metri quadrati, fra le 4 pareti e il soffitto, interamente tappezzati da 97mila francobolli risalenti agli ultimi decenni dell’800 e ai primi del 900 che formano una serie di opere grafiche. Il Museo Etnografico Africano custodisce, invece, migliaia di strumenti da lavoro e musicali, animali imbalsamati, pelli di serpenti, corazze di testuggini, sculture in legno e altri oggetti provenienti dalla Sierra Leone; mentre il Museo Archeologico del Territorio di Suasa consente di ripercorrere la storia dell’ambiente e del popolamento antico della media valle del Cesano attraverso materiali archeologici e reperti geologici, faunistici e fossili. Tutte e tre le sezioni si trovano all’interno del Palazzo della Rovere.

Il calendario prevede (in aggiunta alle visite su prenotazione sempre possibili) per il mese di giugno le aperture tutti i sabati, le domeniche e i festivi dalle 15,30 alle 19,30. Estese a luglio e agosto alla fascia oraria 16-20. A settembre, fino al 15, si tornerà all’orario 15,30-19,30, sempre nelle giornate di sabato, domenica e festivi. Aperture straordinarie sono previste per il 10, 11 e 15 agosto e poi per la settimana dal 7 al 13 ottobre quando San Lorenzo vivrà la sua settimana di capitale della cultura con Pesaro 2024. Biglietto intero 3 euro e ridotto 2 per under 18, over 65, gruppi di almeno 8 persone e scolaresche.

s.fr.