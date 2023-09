La stazione ferroviaria si rifà il look. Il costo è super: oltre 16 milioni di euro

Otto milioni delle Ferrovie, altrettanti del Comune, per uno degli interventi più attesi, quello alla stazione ferroviaria di Pesaro. Lavori che dureranno circa due anni e che cambieranno il volto a una delle aree strategiche della città con un nuovo ingresso lato sud, un rinnovato piazzale e fabbricato viaggiatori, più parcheggi e spazi verdi e ciclabili. Per il sindaco Ricci "un biglietto da visita per Pesaro Capitale Italiana della Cultura". Ieri mattina sono stati istallati i ponteggi nella facciata dell’edificio di piazza G.Falcone P.Borsellino. La nuova stazione sarà pronta a fine 2025: "La durata degli interventi è di circa due anni – continua Ricci – ma come successo per il palazzo dell’ex Intendenza di Finanza in via Branca, anche la stazione sarà ricoperta da un telone brandizzato Pesaro 2024 (posizionato nelle prossime settimane). Nei prossimi mesi avremo una città cantiere, grazie agli investimenti, circa 1.700.000.000 euro, che abbiamo attratto in questi anni. Ora si entra nel vivo. Le stazioni rappresentano da sempre uno dei luoghi più difficili delle città. Ma il degrado si combatte con la bellezza e portando gente dove non c’è. Ed è con la bellezza e la modernità che vogliamo accogliere le tante persone che verranno a trovarci nel 2024 e negli anni a venire".

In particolare sarà riqualificato il fabbricato di stazione, con la modernizzazione degli spazi dedicati al servizio viaggiatori (atrio di ingresso, aree di attesa e spazi comuni), il restyling delle pensiline e del sottopasso ferroviario, la realizzazione di un nuovo fabbricato di accesso sul fronte Sud. Lo spazio esterno sarà interessato da una riorganizzazione e ridistribuzione dei servizi e dei percorsi di accessibilità, pedonale, ciclabile e veicolare, per migliorare le condizioni di vivibilità, sicurezza ed integrazione modale, incentivando gli spostamenti sul territorio con mezzi pubblici e di mobilità attiva, anche in chiave di sostenibilità ambientale. L’iniziativa si inserisce nel piano di trasformazione delle stazioni ferroviarie in hub intermodali e poli di servizi, più integrate nell’ecosistema urbano e capaci di influire positivamente sulla riqualificazione dei territori. L’intervento del Comune riguarderà la progettazione e realizzazione della viabilità di accesso alla stazione ferroviaria e dei due parcheggi. L’Amministrazione ha già avviato i lavori per il nuovo parcheggio area ex Rfi che sarà asfaltato da P-Parck, la riqualificazione del sottopasso dei Cappuccini, la riqualificazione Cavalcaferrovia De Sabbata, la realizzazione nuovo ponte ciclopedonale. Come da protocollo firmato a maggio 2021, gli interventi di Rfi saranno su fabbricato dei viaggiatori, il nuovo ingresso sud e la piazza di fronte alla stazione.

d.e.