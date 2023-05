La storia di “Radio Bari“ e la nostra Liberazione

Si intitola “Italia Combatte! Radio Bari, C.I.L., Patrioti nella Campagna d’Italia (1943-1945)” l’incontro organizzato per domani alle ore 17 nella sala consigliare della Provincia (via Gramsci, 4), organizzato dall’Associazione “I Verdi di Gorizia“. "C’è stata una guerra combattuta al fronte e nell’etere – afferma il generale Luigi Caldarola (foto), presidente dell’Associazione Nazionale “I Verdi di Gorizia”, organizzatore dell’evento con la Provincia –. Per oltre un decennio voce italiana in lingua araba dopo l’Armistizio del settembre ‘43 Radio Bari, con nuova configurazione, gioca un ruolo determinante nell’informare e tenere unite le formazioni della Resistenza, militare e civile, ed i soldati del Corpo Italiano di Liberazione che combattono, al fianco degli Alleati, per liberare il Paese dall’occupazione tedesca". Il contributo militare italiano alla Campagna d’Italia è stato argomento a lungo dimenticato, malgrado l’alto spirito di abnegazione e l’eroismo mostrato da soldati che, dopo l’8 settembre, scelsero la via del riscatto e della libertà battendosi con gli anglo-americani. Sono previsti gli interventi del Comandante del del 28° Reggimento “Pavia“ dell’Esercito Italiano, colonnello Antonio Di Leonardo. Seguiranno il prof Guido Capanna Piscè (Università di Urbino) e il prof Andrea Santangelo, il generale Luigi Caldarola, presidente della Associazione Nazionale “I Verdi di Gorizia”. Modera il dibattito Giovanni Lani, giornalista de il Resto del Carlino.