"La tariffa puntuale sull’immondizia?. A Mondolfo rimane un miraggio"

"La tassa puntuale sui rifiuti, che prevede una bolletta commisurata alla quantità d’immondizia indifferenziata prodotta e destinata in discarica, in soldoni chi meno ne produce, meno paga, qui a Mondolfo rimane ancora un miraggio, nonostante le promesse dell’amministrazione comunale". E’ l’accusa del capogruppo di minoranza Anteo Bonacorsi, che argomenta: "A inizio 2022 la giunta si era impegnata in un incontro con i tecnici e con il nostro gruppo consiliare ad adottare questo sistema di tariffazione nel giro di due anni, ma al momento nulla si è mosso in proposito e anche per questo 2024 tutto rimarrà come sempre, con le bollette che continueranno ad essere calcolate in base ai metri quadrati delle abitazioni e al numero dei componenti di ciascuna famiglia". Sandro Franceschetti