La Tkd Pesaro brilla a Casoria: premio nazionale per la tecnica

lQuando lo spirito di squadra incontra la maestria tecnica, nascono storie di successo come quella della Chung Taekwondo Pesaro del maestro Zazzaroni. Nel recente torneo nazionale di Casoria, la Tkd Pesaro si è distinta in modo particolare: il culmine è stato raggiunto con la conquista del trofeo per la miglior squadra nazionale di tecnica, un traguardo che celebra non solo le vittorie individuali, ma anche la coesione del gruppo. Il prossimo appuntamento sarà la Tkd Pesaro Poomsae Challenge, dedicata ai piccoli campioni del club, che si terrà il 14 aprile, poi il campionato nazionale di Taekwondo Csen il 5 maggio a Roma.

l. d.