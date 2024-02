La Valcesano non è da meno. Piovono coriandoli e dolciumi

Tra oggi e domenica prossima in Valcesano si svolgeranno 5 manifestazioni dedicate al carnevale. Il tutto, dopo il grande successo, con allegria mista a emozione, riscosso domenica mattina a San Filippo Sul Cesano da ‘Carnevaliamo Girovagando’, l’iniziativa organizzata dall’associazione ‘San Filippo nel Mondo’ con 25 volontari in maschera che hanno portato il clima di festa in oltre 20 case di altrettanti anziani con difficoltà a spostarsi dalla propria abitazione.

Ben tre gli appuntamenti per la giornata odierna: a partire da San Costanzo, dove al teatrino di via Cavour, dalle 16, la Pro Loco proporrà una sfilata in maschera per bambini e ragazzi aperta da Vanessa, Regina della Polenta, a cui seguirà la premiazione della maschera più bella, quella più originale e quella più simpatica. A Marotta, dalle 16,30 alla sala ‘Ciriachi’, su organizzazione della Ludoteca Comunale, andrà in scena una festa per bambini dai 6 anni in su, con prenotazione obbligatoria al numero 349.1396366; "Vi aspettiamo mascherati e ricordate di portare stelle filanti, coriandoli e una merenda da condividere" scrivono i promotori.

Sempre oggi, dalle 16, festa per bambini con animazione all’oratorio di San Lorenzo in Campo. Sabato, poi, riflettori su Piagge di Terre Roveresche, con la palestra comunale che ospiterà dalle 16 il ‘Carnevale dei Bambini’ e dalle 20 una cena con musica live. Domenica, infine, sarà la volta di ‘Carriovale a Barchi’ a cura della Pro loco, che ha coniato lo slogan "crea la tua carriola e sfila con noi fino al Pala Simone": una divertente passerella in maschera che prenderà il via alle 15,30 dalla centralissima piazza Vittorio Emanuele.

Sandro Franceschetti