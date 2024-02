La Virtus va a Modica. Sarà come una finale. In palio punti playoff

Oggi si torna in campo. La Smartsystem sarà impegnata nella trasferta di Modica, si gioca alle 16,30. Dopo la partita-maratona del turno scorso con Palmi, i fanesi sanno che anche al PalaRizza ci sarà da battagliare contro i padroni di casa dell’Avimecc. Sarà come una finale la gara contro gli isolani che si presentano forti di grandi prestazioni alle spalle. Le due squadre sono distanziate da soli sei punti (Fano 37, Modica 31) e hanno l’obiettivo di trovare la miglior posizione in classifica possibile in chiave playoff. E’ chiaro che per la Virtus il compito non sarà semplice: i siciliani sono reduci da due vittorie consecutive con Casarano e Marcianise e vogliono fare bella figura tra le mura amiche dato che hanno subìto 2 sconfitte nelle ultime 3 gare interne. Coach Di Stefano può contare sulla potenzialità offensiva dell’opposto Spagnol, ma un buon bottino di punti può arrivare anche dallo schiacciatore Capelli, apparso in ottima forma nelle ultime uscite. Il resto del sestetto vedrà al palleggio Putini, come centrali la coppia Raso-Buzzi, l’altro schiacciatore sarà Chillemi, libero Nastasi. La Smartsystem è apparsa nelle ultime due uscite squadra più matura e consapevole dei propri mezzi.

Sia a Lagonegro che con Palmi i virtussini hanno fatto intravvedere dei miglioramenti soprattutto a livello mentale e tecnico, che hanno permesso ai marchigiani di recuperare svantaggi importanti e portare via set fondamentali. Distanza ed avversario non aiuteranno i biancorossi nel prossimo match, ma in questa fase finale della stagione la Smartsystem deve dimostrare di essere sul pezzo e provarle tutte per regalare ai propri tifosi nuove gioie. Lo schiacciatore Piero Merlo suona la carica: " Con Palmi è stato un punto di partenza, ora siamo carichi per affrontare i vari impegni. La concentrazione adesso è su Modica"

b.t.