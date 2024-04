La Vis parte per Vercelli senza Obi. Bisogna vincere per evitare i playout

Vicini alla squadra nell’imminenza dello scontro salvezza. Lo sono i tifosi che assistono infreddoliti all’allenamento del giovedì, previo interrogatorio di mister Stellone simpaticamente scaramantico: ‘C’eravate anche giovedì scorso? Allora potete entrare’. Lo è Mauro Bosco, sceso a Pesaro con largo anticipo, che dapprima dialoga fitto con i tecnici e col direttore Menga e poi assiste dalla panchina alla seduta. Il presidente, sempre attento anche alle vicende della Primavera, si intrattiene pure con mister Sandreani, incoraggiando la squadra cadetta alla vigilia del primo scontro playoff contro la Juve Stabia. A proposito: sabato al Benelli (ore 15) gli abbonati della Vis avranno accesso gratuito alla tribuna dello stadio.

La Vis che domani pomeriggio partirà alla volta di Vercelli per affrontare domenica il Sestri Levante (ore 16,30, tutte le gare del girone in contemporanea) con ogni probabilità non potrà contare su Joel Obi, oltre che su Rossetti e Tonucci, mentre De Vries è da un pezzo fuori dai giochi. L’ex Inter, uscito dopo un tempo contro il Perugia e allenatosi a parte in questi giorni, accusa un fastidio all’inguine. Stellone fa capire che non sarà rischiato, per evitare ulteriori complicazioni. Valdifiori è il sostituto naturale nel ruolo.

A due giornate dalla fine, i conti per la salvezza sono presto fatti. La Vis per evitare i playout deve solo vincere contro Sestri e Juve. A quota 42 potrebbe spuntarla anche in caso di arrivo in gruppo: sia a 4 con Entella, Sestri e Ancona; sia a 3 con Sestri e Ancona; in entrambi i casi sarebbe la migliore per classifica avulsa. Detto questo, quota 42 potrebbe non bastare se Ancona e/o Recanatese facessero il pieno. Se il campionato finisse oggi, il playout dei vissini sarebbe con la Recanatese, con gli svantaggi della posizione peggiore. Migliorarla si può, in modo da avere almeno la gara di ritorno in casa e la possibilità di salvezza in caso di parità nel doppio confronto. A quota 42 ci sarebbe anche la possibilità di salvarsi col quint’ultimo posto (la regola del + 9 sulla penultima), nel caso la Fermana non vincesse contro Juventus NG e Pescara. Solo ipotesi al momento. Verosimilmente, il Sestri Levante domenica avrà una certa pressione addosso, ora che vede incrinate alcune certezze; e anche su quello dovrà fare gioco la Vis di Stellone. La stessa Entella non è salva a 42, visto che in linea teorica può essere scavalcata da tre squadre. Come dire, quota salvezza schizzata verso l’alto: colpa anche di tutte le squadre che stanno regalando punti da qualche domenica in qua. Il prossimo turno, ricco di incontri chiave, farà chiarezza su diverse posizioni.

Affiliazioni. Un’altra società del territorio aderisce al progetto Vis: si tratta dell’Asd Della Rovere Calcio, che opera in diverse strutture fra Orciano, Mondavio e San Michele al Fiume. Le società affiliate hanno l’opportunità di essere coinvolte in diverse iniziative organizzate dalla Vis Pesaro: si va dalla formazione tecnici a tornei ed attività giovanili.