La visita dell’arcivescovo. Salvucci parla di pace, messaggio agli studenti

Monsignor Sandro Salvucci, Arcivescovo di Pesaro e Arcivescovo eletto di Urbino – Urbania e Sant’Angelo in Vado, durante la scorsa settimana è stato accolto a Vallefoglia per una duplice visita. La prima occasione è stata alla Mostra "Costruttori di Pace", mercoledì 10 gennaio. La mostra è stata allestita alla sede dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo in occasione del bicentenario dalla nascita di Alessandro Serpieri (2023), dei centenari dalla nascita di Valerio Volpini (2023), Ernesto Balducci (2022) e Don Lorenzo Milani (2023) e a vent’anni dalla scomparsa di Carlo Bo. Tutte personalità che hanno rinnovato la cultura politica del proprio tempo attraverso il pensiero e la costruzione della pace. Una mostra frequentata da tanti studenti della vallata, che hanno la facoltà di entrare in contatto con questi pionieri del pensiero di pace attraverso opere senza tempo, portatrici di temi civili e politici volti al superamento dei conflitti attraverso la diplomazia, la negoziazione e la conquista della pace.

Nella seconda visita a Vallefoglia, avvenuta la scorsa domenica 14 gennaio, monsignor Salvucci ha fatto visita alla comunità parrocchiale di Morciola. Anche qui è stato affrontato il tema della pace e dei conflitti bellici che ormai sono tristemente attuali.

"Ringrazio sinceramente a nome della Città di Vallefoglia Sua Eccellenza il vescovo per la sua continua presenza, per la sua vicinanza e per l’onore che ci fa con le sue visite molto apprezzate e gradite da tutti i cittadini", ha commentato il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli.

Lu.Ard.