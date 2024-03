La Vuelle B frena l’aspirante capolista

Con il turno di riposo della Robur Osimo, sua gemella in testa alla classifica, il Pesaro Basket aveva la ghiotta occasione di riprendersi il primo posto in solitaria a due giornate dal termine della stagione regolare. L’avversaria della sfida era la lanciatissima Vuelle B, alla ricerca del terzo posto con 6 vittorie su 7 nel 2024. Il primo tempo della partita ha un solo padrone, con la formazione capolista (allenata per l’occasione dal vice Goffi a causa l’assenza del capo allenatore Spagnoli) che conquista il +9 (14-23 al ‘10) e poi con un parziale di 14-28 allunga sul 28-51 all’intervallo. Il terzo quarto è l’occasione per rifarsi sotto, ma gli ospiti sono attenti e riescono ad allungare ulteriormente sul 43-71, prima che, a match virtualmente chiuso, la squadra di coach Iannetti raddrizzi il passivo chiudendo a -13 (66-79). Miglior marcatore del match Antonelli della Vuelle B, autore di 25 punti, che non bastano per contrastare i 16 di Terenzi e i 14 di Cambrini.

Un altro derby ha riempito questa 20ª giornata, quello tra Bramante e Real Basket, ormai all’interno di una crisi lunga 8 sconfitte consecutive, che ha visto trionfare i primi col punteggio di 72-61. Il primo quarto vede un’ottima partenza da parte dei padroni di casa allenati da coach Badioli, che conducono 18-11 e allungano di una sola distanza per il punteggio al ‘20 (36-28). Nel terzo quarto arriva però la reazione della squadra allenata da coach Bertoni, che segna in un quarto quasi gli stessi punti dei primi due e si rifà sotto 50-49, riaprendo totalmente la gara. Gara che però si spegne subito col Bramante che risponde alla rimonta ospite e con gli ultimi 10’ da 22-12 vince agilmente 72-61. Duello a pari quota tra i due migliori marcatori del match, con Druda del Bramante che ne segna 20 a cui risponde Stable Terry con altrettanti per la Real.

È sbocciata, infine, la travagliata stagione di Montecchio, che infila la quarta vittoria nelle ultime cinque e supera in un colpo solo Real Basket e Aesis ‘98 Jesi. Questi ultimi erano gli avversari di giornata, ma la formazione allenata da coach Tonucci (in sostituzione di Morelli, squalificato) è scesa in campo concentrata, dominando i primi tre quarti sulle ali di Ricci (17) e gestendo poi gli ultimi dieci minuti. Dopo il 1°quarto, terminato 21-17, i padroni di casa scappano via, prima con un 22-9 che gli fa guadagnare il +17 (43-26) e poi con un ulteriore ottimo quarto per il +24, prima che Jesi aggiusti d’orgoglio il punteggio (71-56).

Leonardo Selvatici