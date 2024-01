La Vuelle insiste su Keith Hornsby. Per salvarsi serve un fisico bestiale

PESARO

Segue con convinzione la pista-Hornsby la Carpegna Prosciutto. Il giocatore piace allo staff e la società sarebbe disposta ad un sacrificio economico pur di riuscire a portarlo in maglia biancorossa fino a fine stagione: perché ha tiro, fisico ed anche conoscenza dello stile di gioco europeo, avendo militato in Polonia, Germania, Francia e adesso Lituania. A proposito di Vilnius, ieri Keith Hornsby non era nei dodici che sono scesi in campo nel play-in di Champions League contro i greci del Peristeri. C’era invece Marcus Foster, la guardia che il Lietuvos Rytas è andata a riprendersi in Cina dopo che lo scorso anno aveva vestito la casacca del club e che Vilnius ha rivoluto a tutti i costi nel roster. In questo modo lo spazio a disposizione di Hornsby, che finora non era male (in coppa giocava 16.2’ di media), è destinato comunque a calare, visto che i due occupano lo stesso ruolo. Potrebbe essere un segnale per la Vuelle che confida nella possibilità di accaparrarselo.

Quanto a Bamforth, ieri sera si è sottoposto a risonanza magnetica per indagare più approfonditamente la lesione muscolare alla coscia sinistra che lo ha fermato alla vigilia della trasferta di Bologna. Per il momento la società non ha comunicato ufficialmente i tempi di recupero ma le ipotesi più ottimistiche parlano di un mese: essendosi infortunato il 29 dicembre, la speranza è quella di riaverlo magari il 28 gennaio nella sfida cruciale con Brindisi. Prima di quella partita, la Vuelle è attesa da un trittico molto difficile: domenica ospita Sassari, che pur avendo gli stessi punti in classifica, dispone di un roster sicuramente più importante, giocando sui due fronti, campionato e coppa. Dopo di che sarà attesa dalla trasferta di Napoli il 14 gennaio e poi riceverà Milano il 21. Meglio focalizzarsi su un ostacolo alla volta, comunque. Adesso è il momento di occuparsi del Banco di Sardegna, che ieri sera era impegnato a Cholet nel play-in di Champions League. La sfida contro la squadra di Piero Bucchi, che schiera il grande ex, Vasilis Charalampopoulos, si giocherà alle 16.30 e sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2. Designati anche gli arbitri della gara: fischieranno Attard di Siracusa, Bartoli di Trieste e Valzani di Taranto.

Intanto, Varese ha tagliato Vinnie Shahid, finito in prestito alla Juvi Cremona, in serie A2: era una mossa attesa dopo l’ingaggio di Nico Mannion che nelle prime due partite in maglia Openjobmetis ha viaggiato a 22.5 punti di media, risultando determinante per la doppietta di vittorie che ha rimesso in carreggiata la formazione lombarda. E’ la dimostrazione che a volte gli italiani possono rivelarsi più efficaci degli americani, specialmente se si azzarda troppo: Shahid proveniva dal campionato islandese, dov’era stato votato miglior giocatore della lega, ma non ha retto l’impatto con la serie A italiana.

Elisabetta Ferri