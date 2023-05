"L’abito adatto alla cerimonia c’è sempre"

Possiamo dirlo? Dobbiamo. Si apre quella che viene definita la stagione delle cerimonie: su di me ha lo stesso effetto di quando sento la frase "ecco un look da aperitivo". Annientante. Però tant’è che tra maggio e la prima settimana di luglio si concentrano la maggior parte di matrimoni e varie ed eventuali.

Allora, lo so da me che sono in ritardo però il look perfetto a un giorno dell’evento l’ho sempre trovato, quindi, non è per forza vero che bisogna prepararsi mesi prima (modifiche a parte). Anche questo non fa di certo parte della mia ansia che più o meno compare o scompare. Come no, ma lo sappiamo: scrivere è catartico.

Veniamo ad alcune idee, oggi per l’uomo. Forme mediamente morbide, basta tagli troppo rigidi, e colori audaci ma senza chiasso. Quindi? Pastello e perché no con grigi mat o verdi. Sto lavorando ad un articolo su questo. Per la donna? Ciclamino e lilla o azzurro cenere sono un bel jolly.

Ed eccoci in volo verso il libro. Perché dico in volo? Questa settimana vi consiglio “La danza della farfalla. La mia vita con la sclerosi multipla“, il libro autobiografico di Ivan Cottini edito da Piemme. E’ appena uscito, freschissimo di stampa, e racconta in prima persona la vita di un ragazzo di Urbania che diventa modello. Poi la malattia, le cure, la danza e Sanremo. La nascita della figlia Viola e una nuova vita. Ma c’è anche tanto altro, magari lo intervisto nei prossimi giorni.

Prima di voltare pagina, aspettate perché c’è il profumo della settimana. L’estate ci porta a godere di essenze meno opulente e quindi prive di resine per nuance più delicate. Acquose e frizzantine che detta così sembra una caraffa di vino bianco della casa in una trattoria sulla Statale. Ma no, anzi alcune sono super elaborate. Ma per chi preferisse un profumo gourmand? Questa estate il trend è la frutta, pura. Io vi consiglio la banana.

