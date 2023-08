Laboratorio del legno: incognita al Bramante Genga

I nuovi banchi sono stati ordinati dal Bramante Genga: dove verranno collocati è meno certo. Infatti all’Istituto tecnico e professionale, la soluzione riguardo la dislocazione della propria quota di “studenti senz’aule“ non è stata ancora comunicata ufficialmente. "Chiamo tutti i giorni per avere informazioni – osserva la preside Cinzia Biagini –. Confido nella Provincia: sanno quanto sia prioritario". A preoccupare seriamente i professori, poi, è la questione, irrisolta del laboratorio, fondamentale per la didattica del professionale del Made in Italy, settore legno. Non si tratta di un vezzo, ma di una risorsa imprescindibile alla formazione specifica dei ragazzi: gli spazi per ampliarlo vanno trovati.

s. v. r.