L’Accademia Orafa pensa già al 2024 Mille attività all’orizzonte

Dopo il successo del primo corso internazionale di arte orafa che ha visto la partecipazione di corsisti italiani e cinesi, l’Accademia Orafa Fano è già al lavoro per programmare la prossima stagione didattica 2024. L’obiettivo è quello di offrire più corsi differenziati a livello specialistico e nel tempo, non solo nella durata ma anche nel periodo. Si cercherà insomma di programmare corsi che si svolgeranno non solo nel periodo estivo (estate 2024), ma anche durante l’anno scolastico, in modo da offrire ai partecipanti, specialmente a studenti che frequentano il liceo artistico o l’accademia di belle arti un completamento del loro percorso formativo in modo da essere pronti – per chi intende intraprendere una professione artistica nel campo dell’arte orafa e del gioiello fashion s’intende – alle richieste del mondo del lavoro. Già alcuni frequentatori del primo corso di arte orafa, ad esempio, hanno avuto contatti con aziende del settore e uno ha trovato occupazione, a dimostrazione di come l’esperienza del corso rappresenti un titolo qualificante per la propria carriera professionale. I corsi si avvarranno di docenti qualificati, di artisti e orafi di fano e Pesaro. Accademia Orafa Fano, come è noto, è una creatura nata dalle associazioni culturali UnaArteFano del XXI Secolo di Fano (PU) e da KN Academy di Rovereto (TN) che ha come obiettivo quello di continuare la storica tradizione orafa fanese attraverso l’organizzazione di corsi professionali, ma anche di mostre di artisti, convegni e conferenze, visite guidate sull’arte orafa declinata in tutte le sue sfaccettature. Il solco tracciato qualche decennio fa dall’artista Edgardo Mannucci, direttore dell’Istituto d’arte "Apolloni" di Fano viene ora perseguito dall’Accademia Orafa che ha trovato piena convergenza di vedute con l’attuale dirigente scolastico del Liceo Artistico fanese Samuele Giombi. A supportare questa istituzione c’è la Confcommercio di Pesaro e Urbino, molto interessata allo sviluppo della lavorazione dell’oro e dei metalli preziosi, nonché partner istituzionali come il Comune di Fano, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Regione Marche, la Fondazione Carifano e la Bcc Fano.

sil.cla.