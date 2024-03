L’"AgriCultura" porterà sviluppo

Sabato alle 9,30 al teatro Angelo Battelli torna l’appuntamento con il 41° Convegno dell’Agricoltura del Montefeltro, organizzato da Comune e Cia di Macerata Feltria, Unione Montana del Montefeltro e Ufficio agricolo di zona Regione Marche. "Il rilancio dell’agricoltura passa anche dalla riscoperta delle tradizioni, dall’enogastronomia d’eccellenza – scrivono gli organizzatori – attraverso la tutela del paesaggio e il turismo green, puntando sulla formazione. L’“Agri-Cultura“ sarà infatti il tema al centro per il più importante e longevo “tavolo di confronto“ sull’agricoltura del Montefeltro". Sul palco rappresentanti di istituzioni ed enti locali, associazioni di categoria, periti, imprenditori, studenti degli istituti d’istruzione superiore, esperti del paesaggio.

Tra gli ospiti anche l’onorevole Andrea Rossi, membro della Commissione agricoltura alla Camera. Nel corso della giornata verrà premiata l’Azienda agricola Valturio di Macerata Feltria, la cui Cantina può vantare i “3 bicchieri rossi“ della Guida del Gambero Rosso: al titolare Adriano Galli verrà consegnata, dall’assessore alla cultura di Pesaro Daniele Vimini, la targa di riconoscimento per il recupero del territorio e la valorizzazione dell’agricoltura.

L’“AgriCultura“ ha ricadute positive anche nello sviluppo del turismo green, come testimonia l’esperienza del PIL coordinata dal GAL Montefeltro che ha visto la partecipazione di 7 Comuni che grazie al finanziamento complessivo di 500mila euro, ottenuto dal Psr Marche, sono state riqualificate aree di sosta, aree verdi e potenziati i percorsi per il turismo bike. Il convegno apre il week end della tradizionale Fiera di San Giuseppe a Macerata Feltria. "Creare sinergie tra più attori locali rientra tra le migliori strategie per promuovere lo sviluppo economico dei piccoli centri è fondamentale" sottolinea il sindaco Luciano Arcangeli.

Andrea Angelini