L’Alberghiero? Esiste solo a Pesaro e Piobbico

Dire che "Ora anche Fano avrà il suo alberghiero" genera confusione in quanti non conoscono la differenza tra formazione professionale e istruzione professionale. Per evitare fraintendimenti è meglio spiegare che Fano non ha un Istituto alberghiero equiparabile al Santa Marta di Pesaro o al Celli di Piobbico. Queste due scuole, infatti, rilasciano un diploma di scuola superiore, mentre il corso professionalizzante che è stato attivato quest’anno a Fano dall’Istituto scolastico Don Orione rilascia una qualifica regionale di operatore della ristorazione.

Cosa cambia? Molto sul piano del titolo di studio conquistato, meno sul piano pratico delle competenze che si vogliono andare a svolgere in cucina. Infatti la qualifica regionale permette di assolvere all’obbligo scolastico fino ai 16 anni, prepara figure che sanno muoversi in sicurezza e competenza in un ambiente tecnico quale è la cucina e permette di andare a lavorare nelle mense e nei ristoranti. Queste competenze vengono acquisite con più ore laboratoriali a disposizione e meno ore di discipline teoriche. Ma alla fine dei tre anni lo studente con qualifica regionale professionalizzante non avrà un diploma di scuola superiore perché non ha concluso il secondo ciclo di studi: il diploma di istruzione che si possiede resta quello della scuola media (secondaria di primo grado). Senza diploma di scuola superiore non si può, per esempio accedere all’Università o frequentare i percorsi post diploma come i famosi e sempre più gettonati Its, gli Istituti tecnici superiori. Quindi riassumendo per le famiglie che dal 18 gennaio potranno, insieme ai propri figli, scegliere cosa fare dopo le medie qualora i ragazzi abbiano curiosità per il settore enogastronomico sappiano che gli unici Istituti alberghieri in provincia si trovano a Pesaro, il Santa Marta e a Piobbico, Il Celli. I diplomi rilasciati sono anche per pasticceria e arte bianca; sala; accoglienza turistica. A Fano da quest’anno al Don Orione è stato attivato il corso professionalizzante regionale di operatore della ristorazione. Se invece la curiosità dei ragazzi è su altri settori, sempre nell’ambito dell’istruzione professionale tra Pesaro e Fano c’è l’imbarazzo della scelta: oltre alle storiche articolazioni offerte dal professionale Benelli, dall’agrario Cecchi, dal Bramante Genga con l’operatore del legno c’è a Fano l’offerta professionale del Polo Tre. In particolare ci sono due percorsi nati di recente, come Manutenzione e assistenza tecnica quadriennale e G.a.r.a gestione delle acque e risanamento ambientale (unico in provincia che forma in uscita profili professionali che rientrano nelle "professioni green" (ambiente ed ecosotenibilità).

s.v.r.