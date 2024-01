L’amarezza di Sacchetti:: "Dobbiamo imparare a essere più cinici"

"Pensavo di giocarmela più a lungo". E’ sincero Meo Sacchetti dopo la sua prima partita diretta sotto le volte dell’astronave. Si avverte un po’ di delusione nel tono di voce del coach che ci teneva a far bene davanti al pubblico pesarese, ma così numeroso quest’anno: sugli spalti c’erano ben 6.428 spettatori, arrivati speranzosi di bissare la giornata trionfale vissuta al palas sabato da Pesaro capitale col presidente Mattarella. "Invece ci hanno fatto questo break decisivo all’inizio del secondo tempo, poi abbiamo avuto uno sprazzo però ormai il gap era troppo pesante. Dobbiamo essere più pronti fisicamente, correre meglio ed essere anche più cinici ogni tanto – sottolinea il coach – perché a un certo punto ci hanno preso 4 rimbalzi di seguito: sappiamo che Milano è una squadra di Eurolega però dove non si arriva con le capacità tecniche o fisiche si deve arrivare con un po’ di malizia, una qualità che non abbiamo e che però possiamo acquisire. Insomma c’è ancora tanto da lavorare". Bamforth è tornato in panchina, ma non è stato utilizzato: "Ha fatto solo due allenamenti con la squadra, ho preferito non forzarlo seguendo l’opinione dei medici: dopo un lungo periodo fuori meglio non rischiarlo in una partita che è sempre importante però non è decisiva". Maretto anche stavolta ha sfruttato l’occasione: "Sì, se però lui è uno dei migliori, senza nulla togliere alle qualità di Octavio, vuol dire che qualcosa ci manca. Ce la mette tutta, ha la faccia giusta, poi si può sbagliare, come quando gli hanno portato via la palla".

Oggi atterra McDuffie, cosa porterà?

"Un po’ di atletismo, che è quello che ci manca. Penso che anche col rientro di Bamforth, un altro giocatore che può creare sia per sé che per gli altri perché attira gli aiuti, ci saranno dei vantaggi anche per i compagni".

Intanto Brindisi ieri ha perso di misura in casa contro Napoli, quanto è importante questo scontro salvezza che si gioca domenica prossima alla Vitrifrigo Arena?

"E’ importantissimo. Basta così, per ora" taglia corto Sacchetti che non vuole mettere troppa pressione su uno spareggio che vale mezza stagione.

e.f.