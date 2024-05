L’ANATO_mia di Rebarbus. Mostra e workshop con l’artista

Un lavoro raffinato, introspettivo, un percorso intimo e personale attraverso capitoli e paragrafi della vita dell’autrice e nella consapevolezza della propria ‘ferita’. Il suo nome è ANATO_mia, la mostra dell’artista Rebarbus a cura di Giancarla Uguccioni allo Spazio Bianco di Pesaro, in via Zongo. Un progetto che indaga la ricomposizione della figura frammentata dell’artista partendo dalla difficoltà della percezione e relazione con il proprio corpo e di conseguenza nel rapporto verso l’altro.

La mostra sarà visitabile fino all’8 giugno il venerdì, il sabato e la domenica dalle 17,30 alle 19,30 (per informazioni 0721387541). Un’occasione importante da segnare in agenda sarà domenica 9 giugno, dalle 9.30 alle 13.30 in cui si terrà un imperdibile workshop con l’artista dal titolo "Corpo.nudo". Info e prenotazioni: 3407642561.

Ilenia Baldantoni