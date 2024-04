Lanzi inaugura la sede: "Turismo tra le priorità. Allungherò la stagione"

"Non c’erano i big? Ma questa era l’inaugurazione della sede della mia lista civica – dice Marco Lanzi candidato sindaco del centrodestra – e gli esponenti regionali non sono stati nemmeno invitati".

Contento?

"Certamente anche perché c’era un sacco di gente per questa inaugurazione".

Ieri mattina Marco Lanzi ha aperto la sua finestra elettorale in piazzale Matteotti: brindisi, ed anche taglio della torta con tanto di foto. Come in tutte queste occasioni una selva di telecamere e microfoni spianati come se si fosse all’Onu.

Lanzi prima cosa che farà se a giugno vince lei?

"Preparare la squadra e cioè scegliere gli uomini giusti, per il posto giusto. Perché la cosa importante è avere le competenze

quando si affrontano i problemi, soprattutto per una persona come me che non viene dal mondo della politica. Competenze è il primo punto e sulla squadra non ho mai parlato ancora con nessuno. E su questo punto sono stato chiaro".

Bella sede in pieno centro ma a cento metri Rocca Costanza avvolta dalle erbacce. Che dice?

"Che è la cosa più bella della città e onestamente fa male vederla in queste condizioni. E’ come andare a Milano, città da cui vengo, e pensare che il Castello Sforzesco, che è il più visitato, sia chiuso".

Tutto il centro destra schierato compatto su di lei, ma si parla anche di altre sorprese. Vero?

"Certamente che è vero perché abbiamo degli incontri in probgramma che potrebbero portare anche delle novità, non tantro dallo schieramento di destra, ma diciamo più vicino al centrosinistra (Azione,ndr)".

Con le organizzazioni di categoria come stanno andando gli incontri?

"Stiamo iniziando ora con la mia squadra, fra l’alro molto motivata, a mettere in piedi verifiche. Abbiamo chiesto alla Cisl un incontro che hanno già confermato e fissato".

E tutti gli altri?

"Stiamo aspettando anche la Cgil e la Uil ma anche tutte le varie organizzazioni di categoria".

E quello che in politichese è l’ascolto della città?

"Inizieremo presto andando nei quartieri ad ascoltare i cittadini e quelli che sono i loro problemi".

Il primo tema cittadino che le viene in mente?

"Sicuramente è quello legato al turismo e sotto questo fronte si deve lavorare per allungare la stagione e farla passare da 3-4 mesi a 7-8. Questo è uno dei primi obiettivi che ho in agenda".

E il porto insabbiato?

"Quello va di pari passo al problema del turismo, il primo impegno sarà quello di coordinarci sia con le autorità del Medio Adriatico ma anche a livello nazionale. Il porto è fondamentale per una città che vuole anche puntare sul turismo".

Lanzi, quanto contano i soldi in una campagna elettorale?

"Contano, certo che contano, perché bisogna pagare i professionisti che curano l’immagine e i social, quindi i manifesti e tutta la cartellonistica. I soldi aiutano e non poco".

E lei che è il candidato sindaco del centrodestra ma con una sua lista civica come fa?

"Ho aperto un conto corrente per i sostenitori... naturalmente tutto tracciato, mancherebbe altro, visto che ho fatto il poliziotto".

E la raccolta fondi come va?

"Devo dire che non mi posso lamentare perché sto trovando sostegno dal mondo della società civile cittadina".

m.g.