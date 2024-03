L’Aquila non perdona. Uno-due, e il Fosso è ko

2

FOSSOMBRONE

0

(3-4-3): Cerroni 6.5; Bellardinelli 6, Alessandretti 6, Brunetti 6.5; Giuliodori 6.5 (22’ st Mandrelli 6), Angiulli 6.5 (29’ st Costa Ferreira sv), Del Pinto 7 (33’ st Piscitella sv), Di Santo 6.5; Banegas 7.5 (42’ st Alessandro sv), Marcheggiani 5.5, Origlio 6.5 (38’ st Mantini ng). A disp. Vento, Modesti, Del Moro, Maresca. All. Cappellacci 6.5

FOSSOMBRONE (4-4-2): Marcantognini 6.5; Bianchi 5.5, Urso 5.5, Rovinelli 6 (42’ st Battisti sv), Lorenzoni 6 (39’ st Palazzi sv); Brigidi 6 (33’ st Calvosa 6), Bucchi 5.5, L. Pandolfi 6 (22’ st Procacci 6), R. Pandolfi 6.5; Germinale 5.5, Fagotti 5.5 (33’ st Fraternali sv). A disp. Di Giorgio, Mea, Bio, Giacchina. All. Fucili 6

Arbitro: Santeramo di Monza

Reti: 4’ pt Angiulli, 27’ st Banegas

Note: Spettatori 1700 (30 ospiti). Ammoniti: L. Pandolfi, Germinale, Bellardinelli e Urso, Angoli 6-3. Recuperi: pt 0; st 5’.

Sconfitta esterna per il Fossombrone che alza bandiera bianca per 2-0 sul campo de L’Aquila terza in classifica, incassando un gol per tempo. Gara subito in salita per gli ospiti che perdono Casolla nel riscaldamento, fallendo poi il gol del pareggio a più riprese prima di subire il bis locale.

Sono i padroni di casa a partire con le marce alte. Passano appena 5’ ed i locali trovano il vantaggio che sblocca il match: Angiulli dal limite pesca la conclusione chirurgica che buca Marcantognini per l’1-0. La reazione del Fossombrone tarda ad arrivare ed è ancora L’Aquila a sfiorare il bis: prima Banegas gira sul fondo da posizione favorevole, poi è Giuliodori ad impegnare Marcantognini sul primo palo.

Al 20’ arriva la prima chance del Fossombrone per il pareggio: l’esordiente Cerroni è però reattivo nel contrastare il tiro di Bianchi. Il primo tempo scivola via con i locali in controllo: Banegas è ancora pericoloso su calcio piazzato, ma il risultato resta invariato all’intervallo.

La ripresa inizia nel segno della pioggia che si abbatte sul terreno di gioco. Il Fossombrone prova a farsi vedere a caccia del pari: triangolazione Fagotti-Riccardo Pandolfi-Fagotti con il 10 marchigiano che da buona posizione non trova la porta. Il gioco ristagna in mediana e nonostante i copiosi ingressi dalla panchina non ci sono occasioni degne di nota da segnalare. Il solito Banegas si conferma l’uomo in più de L’Aquila, pescando il 2-0 che al 71’ chiude i conti: parabola mortifera che beffa Marcantognini, consegnando così la gara ai padroni di casa. A nulla serve l’assalto finale del Fossombrone nel tentativo di riaprire i giochi, con Cerroni che si esalta sul tiro a botta sicura di Palazzi: L’Aquila controlla fino alla fine, facendo scivolare il Fossombrone in una crisi che ora lo obbliga a guardarsi alle spalle.