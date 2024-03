L’arte, la cultura: la mostra sui ’calanchi’ di Ridolfi

Cosa fare in queste giornate di festa a Fano? Una passeggiata d’arte tra le bellezze storiche sempre visibile e i due scrigni cittadini che aprono per l’occasione. In piazza XX Settembre, infatti, ci sono il museo e il Teatro della Fortuna aperti per le visite di fanesi e turisti. La domenica di Pasqua non si sottrae infatti al ricco calendario di eventi messo in campo dal museo del Palazzo Malatestiano in tutte le domeniche comprese dall’inizio di febbraio scorso alla fine del prossimo maggio. Oggi si potrà ammirare "Perugino da Vicino" con la visita accompagnata (gratuita, un’opportunità aggiuntiva che rientra nel prezzo del biglietto) alla mostra "Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe" in programma alle 16.30. Il Teatro della Fortuna, invece, offre con la sua apertura di Pasqua (orari 10:30 - 12:30 e 15:00 - 19:00) e Pasquetta (orari 10:30 - 12:30 e 15:00 - 19:00) un’occasione imperdibile per chi ancora non ha potuto ammirare lo splendido sipario dipinto da Francesco Grandi oppure vuol visitare i mosaici romani custoditi sotto la platea del teatro polettiano. Costo: 3 euro. Info 0721 800 750 . Tra i vari appuntamenti pasquali a Fano si può visitare la mostra dedicata all’artista fanese Virginio Ridolfi (1922-1983), unanimemente definito come il "pittore dei calanchi e dell’infinito", che viene presentata nella filiale di Piazza Venti Settembre della Bcc Fano. Si tratta di una bella e rara occasione per apprezzare l’unicità di un artista fanese che nel corso della sua carriera ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti di livello internazionale. Tra le opere, ben visibile anche dall’esterno lungo Corso Matteotti, c’è il maestoso quadro "Volo sui Calanchi", di 2 metri per 3 che gli fu commissionato dal celebre critico d’arte ed ex sindaco di Roma Giulio Carlo Argan per il rilancio della Quadriennale di Roma.