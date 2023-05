L’asilo dove nascono le anatre "Raccontiamo la natura ai bimbi"

"Abbiamo visto la nascita delle anatre in diretta con tutti i bambini. Loro sono entusiasti, le famiglie anche. Noi di più". L’emozione e la passione spingono le maestre della Scuola dell’infanzia paritaria Opera Pia Famiglia Balestrieri di Talacchio, Tania Pellegrini e Tania Balducci, ad accompagnare i bambini alla scoperta della natura e del ciclo della vita. Nel 2021, dopo due anni da dipendenti, assieme alla cuoca Cinzia Gianotti hanno fondato l’associazione ‘Manine nel fango Aps’, che ora si occupa di gestire la scuola. Tra i primi progetti che hanno deciso di proporre, c’era proprio quello della nascita di pulcini e anatre nell’incubatrice. "Da subito c’è stata molta curiosità e partecipazione, anche da un punto di vista didattico è molto positivo. I bambini vivono una vera e propria esperienza di vita — ha spiegato Tania Pellegrini —. Vedono la nascita, sperimentano l’attesa e anche la morte, entrando in contatto con tutte le fasi della vita che sono anche spunto per tante altre attività didattiche che affrontiamo". Ai 30 bambini, dai 3 ai 5 anni, viene spiegato il ruolo della natura e come prendersi cura degli altri. "Comprendono che non sono giocattoli, che vanno accuditi. Una volta nati, portano a casa pulcini e anatre e grazie a quello che apprendono a scuola sanno come comportarsi. Hanno visto pulcini crescere e anche alcuni che non ce l’hanno fatta, ma grazie al lavoro che c’è dietro sanno accettarlo e capirlo", ha commentato con soddisfazione Tania Balducci.

I messaggi da trasmettere sono anche la responsabilità e l’autonomia. "Ogni giorno eleggiamo un aiutante della maestra addetto al controllo del livello dell’acqua dell’incubatrice e della temperatura del termostato. Inoltre, deve accertarsi che siano accuditi e tenuti al caldo nei giorni successivi alla nascita. Ci vogliono circa 21 giorni per i pulcini e 28 per le anatre. Trascorso qualche giorno, poi possono essere portati a casa". L’idea è di offrire un’offerta formativa e pedagogica diversa, come ha spiegato Pellegrini: "Quotidianamente ci impegniamo a perseguire due filoni: la pedagogia montessoriana e outdoor, alle quali ci ispiriamo. Abbiamo il nostro giardino, proponiamo tante attività come l’orto, il laboratorio di cucina, piscina, psicomotricità, e l’attesissimo pigiama party, che organizziamo ogni anno in occasione della giornata mondiale del sonno. Facciamo vivere l’esterno ai nostri bimbi, piuttosto che confinarli in una stanza".

Lucia Arduini