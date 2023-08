“Lavatoio delle preghiere“ Antonella Sabatini e la fotoscultura in mostra

Il Comune di Pesaro riapre lo Spazio Bianco, lo spin-off della Fondazione Pescheria Centro Arti Visive dedicato all’immagine contemporanea, con la mostra “Lavatoio delle preghiere fotoscultura e discioglimento“ di Antonella Sabatini, a cura di Marcello Sparaventi.

Un’esposizione sorprendente che divide in due vasti universi, il lavoro ventennale di Antonella Sabatini, cioè quello concreto dei materiali lavorati a mano, alcuni cotti in forno ad alte temperature, che si trasfigura, in quello iconico e disciolto del video "morfologico e lento" e dell’immagine informale che ambisce ad essere tridimensionale come una fotoscultura. Una proposta espositiva che si aggiunge alle innumerevoli iniziative di Pesaro Capitale della Cultura 2024, che dà la possibilità al pubblico di conoscere il lavoro silente, pensato, trans-disciplinare dell’artista.

La mostra allo Spazio Bianco continuerà fino al 10 settembre 2023 con orari dal venerdì alla domenica dalle 17,30 alle 19,30.