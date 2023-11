Lavori alla Contessa. Anas rassicura. Baldarelli vigila

Per i lavori alla Contessa si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Rassicurazioni sono arrivate ieri alla Cna da parte di Anas. In un colloquio con Fausto Baldarelli, della Cna di Fano, il dirigente Anas ha assicurato che anche il versante marchigiano antistante la galleria della Contessa sarà interessato da lavori di sistemazione entro breve tempo. In particolare il dirigente ha assicurato che sarà sistemato il manto stradale e verrà ristrutturato tutto il muro di contenimento adiacente la strada, ora pericolante. Inoltre sarà sistemata e ripulita tutta l’area. Quanto alla tempistica, sarà "dettata anche dalle condizioni meteo". Baldarelli si è detto soddisfatto, riservandosi di vigilare su quanto promesso.