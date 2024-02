Lavori bloccati all’anfiteatro. Fratelli d’Italia chiede lumi

I lavori bloccati all’anfiteatro Rastatt diventano oggetto di una interpellanza dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli. "Vorremmo conoscere – scrivono i consiglieri – i motivi (siano essi tecnici o amministrativi) per i quali l’interruzione dei lavori prosegue da più di un mese e quale sarà la ricaduta sul crono-programma complessivo". I consiglieri d’opposizione chiedono anche di essere informati "su quale sarà la conseguente nuova programmazione della data di fine lavori (originariamente il 13 marzo 2025), entro la quale termine dovranno essere completati l’intervento di riqualificazione e la relativa chiusura del cantiere". Nell’interrogazione si fa notare che il cantiere è fermo da dicembre e che, in base a quanto sostenuto dall’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori, avrebbero dovuto riprendere tempestivamente a gennaio. A tutt’oggi nell’area non ci sono operai e il desolante abbandono in cui si trova l’ex Rastatt sta preoccupando cittadini e operatori turistici. Ai disagi quotidiani che incidono sulla viabilità, dovuti ai tanti cantieri aperti contemporaneamente, si aggiunge la carenza di parcheggi legata anche al Carnevale e alla presenza dtribune su viale Gramsci, e la preoccupazione di presentare alle avanguardie dei turisti estivi una città non ordine.

an. mar.