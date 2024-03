Lavori in centro. Via San Francesco chiusa nei feriali

Da domani, lunedì 25, Marche Multiservizi inizierà i lavori di intervento sulle fognature di via S.Francesco, dunque in pieno centro storico. La strada verrà quindi chiusa al traffico veicolare e pedonale dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00. Weekend e festivi esclusi. Resta aperto il passaggio lungo il porticato adiacente alla via. Dovrà essere applicata una malta anticorrosiva e impermeabilizzante alle pareti interne e al fondo del canale di fognatura denominato Vallato così da risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua che interessano i locali sovrastanti la fognatura.

Questi lavori ‘sotterranei’ si concluderanno, salvo imprevisti, intorno alla metà di aprile. La scelta di eseguire i lavori sotto la superficie stradale, senza effettuare uno scavo per poi ripristinare il manto stradale, consente di completare l’intervento più rapidamente riducendo i disagi per gli esercizi commerciali e per i cittadini: meno inquinamento acustico, atmosferico e riduzione dei tempi di lavoro.