Le Befana va in Pediatria

La Befana si è spostata da Piazza XX Settembre alla Pediatria. La pioggia ha fatto saltare la Befana in piazza, ma parte delle mille calze che la vecchia signora avrebbe dovuto distribuire ai bimbi ieri sono state consegnate alla Pediatria del Santa Croce. A portare le calze cariche di dolciumi è stata una delegazione formata dal sindaco Massimo Seri, dall’assessore Etienn Lucarelli, dal presidente della Pro loco Giacomo Grandicelli e naturalmente dalla Befana. "Un gesto simbolico – ha commentato il sindaco – a conferma che le calze saranno comunque distribuite". Si è, invece, svolta con successo la 24ª edizione della Befana di Tre Ponti, al chiuso. Sempre per maltempo salta anche l’appuntamento di oggi pomeriggio, in piazza XX Settembre, con i laboratori per i più piccoli. Si è, invece, svolto il gioco di luci alla San Francesco. Si replica oggi, 17.30-19.30.