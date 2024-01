Le buone ricette: Premio Alice all’Osteria Focara

Grande partecipazione alla seconda edizione del Premio A.L.I.C.E. "Ricette della Tradizione per la Solidarietà", gara culinaria andata in scena al Mississippi, organizzata dall’Associazione A.L.I.C.E. Onlus con il Comune Gabicce Mare. La gara ha visto scontrarsi tre ristoranti che si sono cimentati in un piatto tipico della tradizione, gli strozzapreti alle canocchie: "La nuova Gradarina" di Lorenzo Di Lorenzo e Gabriele Giovanni con lo chef Gabriele, "Osteria Focara" di Serena Baggiarini e Andrea Giorgi con gli chef Damian e Lorenzo, e il Mississippi di Roberto Raschi con lo chef Mimmo. La giuria popolare e tecnica, formata da membri dell’Accademia della Cucina alla presenza del Rettore di Urbino Giorgio Calcagnini, si sono trovate concordi nell’assegnazione del primo premio all’"Osteria Focara". Il pescato è stato fornito dalla Casa del Pescatore con Nicola Tontini e il dolce è stato realizzato da Paolo Staccoli, pasticcere cattolichino che ha fornito anche i dolci al papa per la giornata del pranzo per i poveri. Vino fornito dalla Tenuta del Monsignore. Presenti le rappresentanti dei centri antiviolenza. I membri dell’Associazione Stefania Farris, Cristina Manzini, Paola Scola, Barbara Paolini, Sabrina Semprini e Enrico Cancellotti ringraziano il Comune di Gabicce, la Commissione Pari Opportunità e tutti gli sponsor.