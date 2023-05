Le ceramiche di Bucci allagate: "Aiutateci a rimetterle in ordine"

"Aiutateci a riordinare l’Archivio del ceramista Franco Bucci": è la gara di solidarietà che si è attivata in favore dello stabile che attualmente conserva l’Archivio storico del ceramista pesarese (in zona Cattabrighe) composto da oltre 5mila opere – da fine anni 60 al 2002 - e che nei giorni scorsi, durante l’alluvione, ha subito danni ingenti alla struttura, che si è completamente riempita di fango.

"Stiamo raccogliendo fondi per poter riordinare l’Archivio. Le opere di mio padre – dice Viviana Bucci, responsabile dell’Archivio Bucci – non hanno subito grossi danni, tranne una, ma è necessario riordinare, pulire e ricatalogare tutto. La “fiumana” d’acqua - così la chiama Viviana Bucci - che è entrata ha spostato tutti gli oggetti che erano in basso nelle scaffalature e trascinato scatole e ogni altro materiale, oltre a lasciare una patina di fango su tutto quanto. Per fortuna, grazie alla resistenza degli oggetti in grès ci sono stare poche rotture".

È possibile aiutare concretamente l’Archivio storico Bucci facendo un bonifico di libera donazione al: IT81 C0882613306000000115186, che si può reperire anche sul sito www.archiviofrancobucci.it.

I fondi raccolti daranno lavoro a due giovani studenti che frequentano il corso di laurea in Conservazione dei Beni culturali (o simili) e che saranno incaricati del riordino dell’Archivio. Per chi, invece, volesse dare una più pratica, da settembre si avvieranno i lavori di pulizia su tutto lo stabile, nel quale si dovrà: pulire il locale dal fango, spostare e successivamente riordinare di tutto l’archivio, sostituire alcune scaffalature e mettere in sicurezza le opere da pericoli in caso di eventi eccezionali.

Chiunque fosse interessato a dare una mano può contattare via e-mail l’Archivio a: [email protected]

Giorgia Monticelli