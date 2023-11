Le città invisibili del Mengaroni

Sì è giunti alla conclusione del progetto dedicato all’autore Italo Calvino "In città (in)visibili" del Liceo Artistico Mengaroni iniziato lo scorso febbraio, attraverso l’inaugurazione di una mostra che avrà luogo nella mattinata speciale di sabato alla Sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana. Un lavoro profondo che vuole dare visibilità alla creatività e all’interiorità dei ragazzi scaturite da una riflessione sui loro luoghi, sia fisici ma anche dell’anima.

"Una bellissima iniziativa che mostra l’impegno delle scuole nel mettersi in gioco in progetti di conoscenza e approfondimento come questo dove gli studenti attraversano riflessioni da cui traggono spunti interessanti e importanti per il loro percorso" commenta Camilla Murgia, assessore alla Crescita e Gentilezza. L’appuntamento è fissato alle ore 10.30 con l’inaugurazione, nelle aree espositive della Biblioteca Oliveriana, con la mostra "‘In città (in)visibili’- immagini e appunti dei viaggiatori visionari" a cui parteciperanno gli studenti della ex 3ªC, attualmente 4ªC, della sezione grafica che hanno realizzato il progetto immedesimandosi nelle vesti di un viaggiatore alla ricerca della propria ‘città invisibile’; realizzando poi elaborati, guidati dalle docenti Giovanna Federici e Isabella Galeazzi.

"Il lavoro è stato fatto parallelamente in due versanti: sia quello letterario che quello d’immagine. I ragazzi, con varie tappe, hanno realizzato delle immagini 30x30 attraverso l’utilizzo di varie tecniche, inoltre la sorpresa è che abbiamo anche preparato un piccolo prodotto editoriale che raccoglie questi lavori sia in immagine che in testi" spiega Isabella Galeazzi, docente di progettazione. "E’ un onore accogliere questo tipo di progetto in collaborazione con il Liceo Mengaroni in quanto noi, come Ente Olivieri, vogliamo sempre di più aprirci verso i giovani e la città mettendo a disposizione i nostri spazi e fare in modo che i nostri testi, per lo più classici, continuino ad essere interessanti e stimolanti per i ragazzi" conclude Brunella Paolini, direttrice Ente Olivieri.

Presente alla conferenza di presentazione anche Serena Perugini, dirigente del Liceo Artistico Mengaroni che sottolinea la numerosa presenza dell’istituto nei confronti delle iniziative rivolte alla città definendo questo progetto ‘culturalmente alto’, un’opportunità preziosa per conoscere un autore profondo come Calvino.

Ilenia Baldantoni