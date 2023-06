Le ’Impronte Femminili’ diventano mostre, spettacoli e letture

Mostre, spettacoli, letture, presentazioni di libri: sono una trentina gli eventi della rassegna Impronte Femminili che parte oggi e si conclude l’8 settembre coinvolgendo oltre a Fano altri 14 comuni delle vallate del Cesano e del Metauro. Ieri la presentazione in sala della Concordia da parte dell’assessore alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini. Primo appuntamento, oggi pomeriggio, alle 17, a Fermignano, dov’è in corso il festival "Popoli in festa", con la mostra fotografica "S-Velarsi" e la relativa tavola rotonda. Novità di questa VI edizione, organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale, l’immagine dell’evento, realizzata da un uomo, Simone Pontieri, in arte Nigraz. L’artista sarà protagonista nell’incontro del 21 luglio, alla Corte Malatestiana, dedicato al manifesto "Il mio nome nella luna" da lui creato.

"Il valore sociale dell’evento" è stato sottolineato dalla consigliera regionale Micaela Vitri: da quest’anno Impronte Femminili ha il patrocinio dell’Assemblea legislativa delle Marche che si unisce a quello della Commissione regionale Pari Opportuni, della Provincia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Filo conduttore della manifestazione i diritti di ognuno e il rispetto di tutte le persone, ad iniziare dalle donne. "L’invito a non abbassare la guardia sulla questione femminile" è arrivato dal sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi, mentre il primo cittadino Massimo Seri ha messo in evidenza l’importanza del "rispetto dei diritti civili e della capacità di dialogo come strumento per migliorare la convivenza tra culture diverse". Prossimo appuntamento a Fano, mercoledì 7 giugno al PariCentro con la tavola rotonda su "Omogenitorialità: è l’amore che fa una famiglia". Tutto il programma su sul sito sui social improntefemminili.it.

an. mar.