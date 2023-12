Le luci sonore del Natale al Santuario delle Grazie

L’Associazione culturale, musicale Ars Musica e a conclusione del Festival Organistico Internazionale World Organ Days Pesaro XI edizione presenta il Concerto “Luci di Natale“. L’evento musicale, il cui fine è di divulgare la grande musica in chiesa si terrà oggi alle 19,15 al Santuario della Madonna delle Grazie, in via san Francesco. Presenzierà monsignor Sandro Salvucci , arcivescovo Metropolita di Pesaro e arcivescovo di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado, che concluderà la serata con parole di augurio. Sarà eseguita all’Organo Musica di Mendelsson e Guilman con coro e Organo di Mozart, Gruber, Adam. All’Organo il maestro Luca Scandali, concertista internazionale e docente presso il Conservatorio Rossini di Pesaro. Il Coro Città di Tolentino, formazione nata nel 1980, che per la prima volta si esibisce a Pesaro ma presente e vincitore di premi in vari festival internazionali con un vasto repertorio che spazia dalla musica classica alla contemporanea. Beniamino Son, tenore diplomato al Conservatorio di Pesaro, si esibisce come solista e in formazioni corali. Novità assoluta per il World Organ Days la presenza del Coro di Voci Bianche “Il Giardino delle Voci“, alla direzione il maestro Aldo Cicconofri.

l. d.