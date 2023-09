Le macchinette non perdonano

Gli autovelox di Fano (a Cuccurano e a Metaurilia, entrati in funzione il primo giugno del 2022) hanno prodotto lo scorso anno un incasso di 627mila 789 euro (pari al 28,6 per cento del totale). Nel 2021, erano state elevate multe con gli autovelox mobili per 3.691 euro. Complessivamente, nel 2022, il comando della polizia locale di Fano ha elevato verbali per 2.194.628 euro, un milione in più rispetto all’anno prima. Ben 344mila euro sono stati utilizzati per controlli e accertamenti.