Le mamme tornano scuola. Ciclo di incontri con il Cav

Una "formazione rivolta alle mamme" è quella offerta dal Cav, il Centro aiuto alla Vita di Pesaro, con una serie di incontri aperti alle donne in gravidanza dal titolo “Ti incontro prima di nascere”. Il primo appuntamento sarà domani dalle ore 17,30 alle 19,30, nella sede di Casa Aldina, in via Giansanti 14. Gli incontri si terranno con periodicità bisettimanale. La partecipazione sarà gratuita, mentre è prevista l’iscrizione obbligatoria per meglio organizzare l’accoglienza. Informazioni allo 0721 33044. Parto, allattamento e tanto altro saranno i temi che il CAV ha predisposto in collaborazione con la dottoressa Simona Floridi, capo ostetrica dell’Ospedale di Pesaro. Seguiranno, in futuro anche incontri con la psicologa ed è previsto anche il progetto“Mamma Figlia” per bambine alle soglie dello sviluppo sessuale, (dalla quinta elementare alla seconda media), organizzate in piccoli gruppi, per scoprire i meravigliosi processi dei cambiamenti del corpo femminile e della trasmissione della vita.