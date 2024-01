Le Marche e Pesaro sulle 900mila tessere dei soci delle Proloco d’Italia

Un sogno avverato per Pierpaolo Diotalevi, nella veste di consigliere nazionale Pro Loco delle Marche, nonché presidente della Pro Loco di Candelarta: la tessera che quest’anno avranno i 900mila soci delle pro loco in Italia raffigura tutte le province delle Marche, quindi anche Pesaro, con la scritta Capitale italiana della Cultura. "Era un mio obiettivo – dice Diotalevi – e l’abbiamo raggiunto". La presentazione della tessera l’altro ieri in Regione, alla presenza (foto) del presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli.