“Le Mosche del Capitale“ oggi al Sanzio

Saranno Neri Marcorè e il Gagliano String Quartet a dare voce a Paolo Volponi che evoca Mozart, oggi alle 21, al Teatro Sanzio nella messa in scena della Scuola di Scenografia. Il progetto è in sinergia fra “Urbino e le città del libro“ e l’Accademia di Belle Arti diretta da Luca Cesari. Di Volponi era già stato proposto un meeting all’Accademia sulla sua scrittura teatrale presente nella produzione narrativa. "Per la prima volta in Italia si è affrontato il suo approccio alla drammaturgia con “Le Mosche del Capitale“ – dichiara il prof Massimo Puliani presidente della Scuola di Scenografia –, dove fin dall’inizio del romanzo Volponi fa dialogare i protagonisti del rapporto allegorico Lavoratore/Fabbrica individuando Mozart (come la sensibilità creativa) e suo padre (come il potere autoritario/capitalismo)".

Gli studenti e i docenti partecipano alla lettura di Neri Marcorè e del Quartetto mozartiano con una "mise en espace" che come dice Puliani: "Vuole cogliere sia la contestualità dell’ambiente quasi onirico in cui si svolge il dialogo fra i protagonisti volponiani, sia il clima politico e sociale del racconto, su cui si riflettono gli echi e i sussulti dei manifestanti degli anni Settanta e le condizioni di vita dei lavoratori nelle fabbriche". Partecipano all’ evento ad ingresso libero: Marco Florio e gli studenti Emma Bassetti, Aurora Bulla, Margherita Congiu, Sofia Di Rosolini, Maria Pia Giandomenico, Kangning Li, Laura Malerba, Jacopo Morellato, Susanna Musco, Micaela Nasuti, Teresa Petrillo, Isabella Vicini, Victor Letemplier. Le Luci e audio sono a cura di Annalisa Carrara, Danilo Coppola, Lisa Leone, Matilde Orsini. Le immagini sono di Annalisa Carrara, Margherita Congiu, Giorgia Ionica, Laura Malerba, Susanna Musco, Isabella Vicini. b. t.