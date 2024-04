Le “Notti del Classico“ Raffaello di Urbino prendono forma al teatro “Sanzio“

Il liceo classico di Urbino arriva al teatro Sanzio. Oggi dalle 17,30 alle 20,30 si svolgerà la nuova edizione della manifestazione “Notti del Classico“, promossa dall’Istituto Raffaello di Urbino, in collaborazione con il Comune di Urbino, per valorizzare il suo liceo, attraverso l’incontro tra studenti, famiglie, docenti e personalità della cultura su temi e prospettive inerenti all’indirizzo di studio. L’evento, a cui saranno presenti, la vicesindaco Marianna Vetri e l’assessore alle politiche educative Francesca Fedeli, si svolgerà in due momenti.

Nella prima parte il professore Federico Condello, ordinario di Filologia Classica all’Università di Bologna, terrà una lezione sulla questione dei falsi nella letteratura, dal titolo “Filologi e falsari. Una lotta secolare“.

Nella seconda parte, invece, gli studenti del classico presenteranno alcune letture, in cui rivivono storie e personaggi del mondo antico in un dialogo con il presente, ed eseguiranno alcuni brani musicali. L’iniziativa, fortemente sostenuta dal preside Daniele Piccari è coordinata dal professore Alessandro Boccia, in collaborazione con il Dipartimento di lettere dell’Istituto, e vuole mettere in luce il talento e la creatività degli studenti, che non si limitano ad essere performer, ma sono anche autori di quasi tutti i testi letti e della musica.

fra. pier.