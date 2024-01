Le pagelle Ford inguardabile e Maretto avanza

Bamforth E’ in panchina ma non viene utilizzato da Sacchetti. Completamente inutile rischiarlo. Già che è un... cristallo.

Bluiett 6 Il giocatore che sta maggiormente in campo: 34 minuti. Non si capisce se Sacchetti ha fatto con lui la ‘prova del 9‘ per capire se i... calcoli vanno bene. Gara con nulla di speciale da raccontare perché l’aletta, anche se un po’ più ‘vivace’ rispetto alle sue ultime gare, chiude con 2 su 6 da sotto e 3 su 6 da fuori. Ha comunque 5 rimbalzi presi.

Visconti 6,5 Uno dei migliori della formazione anche perché si sbatte e corre da tutte le parti: non difetta mai sotto il profilo dell’impegno anche se fare il ‘bombardiere’ contro Milano è comunque dura: chiude con 1 su 2 da sotto, 1 su 4 da fuori, ma ha portato a casa 4 rimbalzi. Se Sacchetti cerca gente non timida qui bussa nella porta giusta.

Ford 5 Se si tolgono i 7 rimbalzi presi, partita da dimenticare. Tenendo conto che i 5 punti li mette a segno quando già tutti guardavano gli spogliatoi. Sta in campo 25 minuti collezionando 1 su 4 da sotto e 1 su 5 da fuori. Primi dieci minuti difensivi contro Melli

da... palo della luce.

Maretto 6,5 La scoperta? Il diamante dimenticato nel cassetto? Questa la prima impressione. Sicuramente l’italo-argentino piace al coach perché sta in campo 20 minuti e con tanta dignità. Bello l’uno contro uno finale contro Flaccadori. Chiude con 2 su 3 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Tambone 6 Impatto iniziale di grande efficacia con 5 punti in un amen. Poi nel corso della gara si perde nei falli e diventa anche poco efficace in fase offensiva. Chiude con con 2 su 3 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Cinciarini 5 Partita sotto i suoi livelli, anche nei passaggi. L’effetto Milano? Effetto Messina? Chissà. Ma il play è stato sotto le attese: per lui 1 su 4 da sotto 0 su 1 da fuori: ha 3 palle perse e 2 assist.

Stazzonelli n.g.

Mazzola 6 Più efficace e più concentrato rispetto alle ultime prestazioni. Produttivo nei minuti che è stato in campo. Chiude con 2 su 3 da sotto e con 1 su 2 da fuori. Porta a casa anche 5 rimbalzi in 24 minuti.

Totè 5 Le famose gare dure contro i lunghi di Messina (in totale 40 rimbalzi contro 29). E ha pagato pegno contro gli armadi milansi: chiude con 3 su 7 da sotto, 0 su 1 da fuori e un solo rimbalzo.

Mockevicius 4,5 Non ha mosso un alito di vento: 10 minuti con 1 su 2 da sotto e nessun rimbalzo.

m.g.