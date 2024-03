Le perle del ’Fai’. Dal Parco Miralfiore al Palazzo ducale la bellezza non delude

di Antonella Marchionni

Ciceroni per un giorno, anzi due. Sono i ragazzi delle scuole medie e superiori di Pesaro che ieri e oggi hanno preso parte alle "Giornate Fai di Primavera" guidando i numerosissimi visitatori che hanno aderito alla scoperta delle meraviglie nascoste della città. "I ragazzi si sono preparati con molto impegno – racconta Annalena Mucciacito, docente della scuola media Galilei presente ieri pomeriggio alla Chiesa del Nome di Dio di via Petrucci, aperta per l’occasione -: ho accompagnato gli alunni che, volontariamente, hanno partecipato al progetto. Si sono preparati molto e hanno una grande passione per la storia dell’arte: anche grazie alla guida degli esperti hanno studiato gli affreschi e l’architettura della Chiesa per presentarla ai visitatori. L’adesione è stata massiccia: visite mattina e pomeriggio ogni mezz’ora per gruppi di 40 persone l’uno".

Oltre alla Chiesa del Nome di Dio sono stati aperti alla visita anche il Palazzo Ducale di Pesaro, Villa Cattani Stuart e Villa Miralfiore con visite guidate anche al Parco. "E’ un successo – commenta entusiasta Beatrice Crinelli, delegata Fai di Pesaro presente ieri all’ingresso del Miralfiore –: anche grazie a iniziative come questa possiamo dire che vince la cultura del parco cittadino. Questo insostituibile polmone verde va vissuto da tutti i cittadini e non soltanto in occasioni di aperture straordinarie come quella di oggi. Dobbiamo essere i primi a valorizzare questo patrimonio e dobbiamo farlo vivere al massimo. L’adesione dei cittadini è stata massiccia: da questa mattina al pomeriggio i visitatori sono stati tantissimi".

Anche al Miralfiore erano presenti numerosi ragazzi in veste di apprendisti ciceroni: "E’ necessario coinvolgere la cittadinanza affinché tutti ne comprendano il valore – commenta Giulia Galli, docente e volontaria Fai, che si è pronunciata sulla necessità di valorizzare il cuore verde della città-: occorre che tutte le figure che ruotano intorno al parco collaborino in un’ottica di dialogo". Le scuole coinvolte nel progetto sono state numerosissime. Galilei, Leopardi, Manzoni, Don Gaudiano e Nuova Scuola sono gli istituti secondari di primo grado a cui si sono aggiunti Bramante-Genga, Cecchi, Mengaroni, Mamiani, Marconi e Santa Marta.

La possibilità di visitare i luoghi continuerà anche oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18: la visita alla Chiesa del Nome di Dio, al Palazzo Ducale, al Parco Miralfiore e a Villa Cattani Stuart è libera senza necessità di prenotazione mentre quella alla Villa Miralfiore è riservata agli iscritti Fai, senza prenotazione.