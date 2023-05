L’Ecofest 2023 tra musiche e teatro

Rispetto per la Vita sulla Terra. È questo il tema di Ecofest 2023, dedicato (quest’anno al punto 15 dell’agenda Onu 2030) che si terrà dal 2 al 5 giugno alla Fondazione Oasi Riviera San Bartolo. L’evento, organizzato da Fondazione Oasi in collaborazione con Oikos Group - La pittura ecologica, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività sui temi della sostenibilità ambientale e, come lo stesso titolo suggerisce, sul “Rispetto per la vita sulla Terra”. Saranno cinque giornate ricche di eventi, tra seminari, laboratori, concerti, mostre, workshop e tanti artisti ed esperti che si alterneranno per informare e intrattenere il pubblico. Dallo Yoga al Nordic Walking, dalle degustazioni di prodotti a km zero ai laboratori creativi per i più piccoli utilizzando solo materiali di recupero. Suggestiva la mostra all’aperto in mezzo alla natura, in cui 7 artisti (un pescatore, un pittore, un agricoltore, un decoratore, un musicista, un’ artista e un operatore olistico) si racconteranno con le loro arti e mestieri. L’arte e la musica diventano potenti strumenti di sensibilizzazione per affrontare le tematiche ambientali.

Venerdì 2 giugno alle ore 20.30 si terrà il concerto al tramonto “Le quattro stagioni di vivaldi”, con Henry Domenico Durante (violino solista e concertatore), Giuseppe Esposto (voce recitante) e l’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Sabato 3 giugno alle ore 20.30, Roberto Mercadini emozionerà con “Noi siamo il suolo, noi siamo la terra” un monologo per una cittadinanza planetaria che esprime il legame strettissimo fra ecologia ed economia, su cosa sia un ecosistema e su come ecosistemi apparentemente lontani interagiscano fra loro. Tra gli special guest di Ecofest 2023, Jacopo Fo.

Domenica 4 giugno alle 21 si esibirà nello spettacolo “Ecologia, follia e dintorni remix”.