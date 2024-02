L’ex ministro Giovannini presenta il suo libro

Proseguono gli ‘Incontri Capitali’ di Pesaro 2024, le presentazioni librarie organizzate con la collaborazione di Passaggi Cultura, l’associazione che promuove Passaggi Festival.

Dopo l’esordio dedicato al centenario di Paolo Volponi la rassegna accende i riflettori sull’arte della politica: oggi l’appuntamento è con Enrico Giovannini (Palazzo Ciacchi, ore 18.30– ingresso libero), ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo Letta e delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili nel governo Draghi, già presidente Istat. L’autore presenterà il suo libro “I ministri tecnici non esistono” (Laterza), intervistato da Roberto Fiaccarini, capocronista del Carlino Pesaro. Il libro nasce da una domanda che Giovannini si sentì rivolgere qualche anno fa: "Ma cosa fa un ministro?" e dalla quale scaturiscono una serie di interrogativi su cosa significhi fare politica e su come quest’ultima si rapporti con la complessità del reale. Il libro si chiede, ad esempio, in che modo opera le sue scelte politiche un ministro tecnico se non può far riferimento al programma del partito: questioni che l’autore affronta facendo tesoro della sua esperienza e proponendoci, infine, una sorta di ‘manuale’ per spiegarci in cosa consiste l’arte della politica nella pratica, al di là di ideologie o dogmatismi.