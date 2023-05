L’ex “Raffaello“ sarà abbattuto in estate

L’abbattimento della vecchia sede dell’Istituto Raffaello partirà in estate. Lo ha annunciato il sindaco Maurizio Gambini, riportando l’avviso arrivato dalla Provincia: "Ci hanno chiesto di liberare l’edificio da tutto il materiale presente al suo interno – spiega –. Una volta finito l’anno scolastico, partirà la demolizione. La mia speranza è, poi, di avere la nuova scuola nel giro di un anno da quando cominceranno i lavori di ricostruzione".

Attivo fino al 2019, il complesso di via Ca’ Cartolaro fu dichiarato inagibile a ridosso dell’avvio delle lezioni perché non in linea con le aggiornate norme antisismiche. Dopo un periodo difficile, complicato ulteriormente dal covid, l’Istituto ha trovato una nuova casa in via Oddi, grazie a una collaborazione tra il Comune e la Provincia, che, nel frattempo, ha vinto un bando ministeriale da cinque milioni di euro per ricostruire la scuola, a cui aggiungerà un cofinanziamento.

"Stiamo definendo le procedure di appalto, perché abbiamo assegnato i lavori di ricostruzione a una cooperativa di Ravenna, che ha anche l’obbligo di elaborare il progetto esecutivo – spiega Maurizio Bartoli, dirigente del servizio 12 della Provincia –. Lo stanno ultimando, ma nel frattempo ci sarà da fare la demolizione: stiamo procedendo con lo sgombero dell’edificio dal materiale interno e dagli archivi, grazie anche all’opera preziosissima del dirigente scolastico, Daniele Piccari, e dei suoi collaboratori. Poi comincerà l’abbattimento, che sarà complesso e delicato, a cui seguirà l’allestimento del cantiere per la ricostruzione. Tuttavia, seppur sia vero che il lavoro sarà importante, dato che si svolgerà in un punto di non facile intervento e vista la mole dell’edificio, non edificheremo né torri, né il Palazzo ducale, quindi voglio tranquillizzare gli urbinati a riguardo dell’operazione".

A proposito di scuole di competenza della Provincia, mentre lo Studio De Carlo è al lavoro per aggiornare il progetto di completamento della sede di Villa Maria del Liceo artistico, come ha spiegato sempre il sindaco, gli Uffici provinciali si stanno concentrando sui lavori da eseguire nell’altra sede della scuola, quella di via Bramante: "In questo momento siamo focalizzati su essa e sull’Istituto Raffaello – prosegue Bartoli –. I lavori sono stati assegnati dal Ministero a uno studio di Roma, che sta definendo il progetto esecutivo per l’adeguamento statico e sismico della sede, con un intervento da oltre quattro milioni di euro".

Nicola Petricca