Lezione di legalità con la Finanza

La Guardia di finanza entra al liceo artistico Mengaroni per sensibilizzare i giovanissimi sul valore civico ed educativo della legalità. È successo ieri mattina in occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di finanza. Ha introdotto i lavori il tenente colonnello Paolo Brucato, comandante provinciale, che ha illustrato agli studenti i compiti attribuiti al Corpo. A seguire il maggiore Antonio Manselli, comandante del gruppo di Pesaro, ha incentrato il suo intervento sulle attività della Guardia di Finanza a contrasto della falsificazione dei marchi. Infine, gli studenti hanno potuto assistere a una dimostrazione pratica da parte di un’unità cinofila in forza al Gruppo di Pesaro, durante la quale è stato descritto il lavoro che ogni giorno i conduttori e le unità cinofile svolgono per la repressione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti.