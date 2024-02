Lezioni gratuite sul pronto soccorso per gli animali

Importante iniziativa a cura dell’associazione animalista ‘I Randagi nel Cuore’ in collaborazione con la sezione Enpa (l’Ente Nazionale Protezione Animali) di Pesaro e Urbino e il patrocinio del Comune di Mondolfo. Domani e domenica 18 febbraio al salone Aurora del chiostro di Sant’Agostino si terranno due lezioni gratuite sul pronto soccorso animali e sulle norme riguardanti la tutela e la detenzione di quelli d’affezione, in primo luogo cani e gatti, con rilascio di specifico attestato. Relatori saranno il medico veterinario Lucio Laghi e la presidente dell’Enpa Pesaro-Urbino e guardia zoofila, Costanza Lucchino. Le adesioni all’iniziativa sono già tante e coloro che sono interessati a partecipare possono ancora farlo contattando direttamente Costanza Lucchino al numero 328.3299967 e la volontaria de ‘I Randagi nel Cuore’, Manuela Manna al 333.5229596. Nel primo incontro il dottor Laghi spiegherà come comportarsi quando i nostri animali d’affezione hanno un problema di salute o hanno subito un incidente e quando si incontrano per strada animali, anche selvatici, feriti. Nel secondo verranno illustrate le norme che regolano la tutela degli animali d’affezione, quelle del codice penale relative al maltrattamento e quelle regionali a salvaguardia dei nostri amici a 4 zampe. Quella de ‘I randagi nel cuore’ è una realtà che opera tra Mondolfo, San Costanzo e Monte Porzio con circa 20 volontari.

s.fr.